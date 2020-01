Morto Mario Bozzi, colonna del calcio empolese: fu uno dei primi allenatori di Bernardeschi (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'Empoli e il calcio toscano sono in lutto per la morte di Mario Bozzi. Lo stimato allenatore di calcio giovanile, si è spento a 66 anni, con il club che milita nel campionato di Serie B che ha voluto ricordarlo in una nota ufficiale. Tanti i risultati positivi ottenuti in panchina da Bozzi, ex calciatore professionista negli anni '70, e tanti i giovani talenti che sono cresciuti grazie ai suoi preziosi consigli: uno su tutti Federico Bernardeschi che ha lavorato con lui ai tempi della Polisportiva Ponzano. Leggi la notizia su fanpage

