Mattia Santori propone il ‘Daspo’ per i social network (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le sardine sono nate sul web e sui social network. Effettivamente, i loro referenti hanno una grande esperienza per quello che riguarda l’utilizzo di questi strumenti e i confronti con la gente che li frequenta. Non è un caso che molti esponenti del movimento – si veda ad esempio l’ultimo caso di Sergio Echamanov, il 21enne DSA messo alla berlina da Matteo Salvini e offeso sui social network – siano stati oggetto di accuse e di veri e propri fenomeni di cyber-bullismo. Mattia Santori ha proposto un modo per evitare quanto accaduto fino a questo momento. LEGGI ANCHE > La sardina Mattia Santori ha detto che non esclude una sua futura candidatura Daspo social, la proposta della sardina Mattia Santori Secondo il rappresentante delle sardine, che ha tenuto una conferenza stampa per presentare il grande evento di Bologna del 19 gennaio, ci sono alcuni temi caldi su ... Leggi la notizia su giornalettismo

