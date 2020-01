Manerbio, investita da un furgone in retromarcia: donna di 78 anni morta dopo un mese di agonia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non ce l'ha fatta la donna di 78 anni investita da un furgone la mattina del 13 dicembre a Manerbio, in provincia di Brescia. È morta dopo un mese di agonia in ospedale l'anziana che era stata travolta a pochi passi da casa mentre attraversava la strada. Stando ai primi esiti delle indagini, pare che il mezzo stesse procedendo in retromarcia. Il conducente non si sarebbe accorto della presenza della signora alle sue spalle. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici della Poliambulanza di Brescia. Leggi la notizia su fanpage

