Loewe, la sfilata in diretta streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Paris Fashion Week prosegue nel segno di altre super sfilate. Il marchio spagnolo Loewe sfilata sabato 18 gennaio alle 12, presso la Maison de l'Unesco a Parigi. Di seguito potete godervi lo show in diretta live e scoprire i prossimi trend per la stagione autunno-inverno 2020-2021. Buon visione. #iframe: https://www.youtube.com/embed/jRyKQcbSC8o?vq=hd1080&autoplay =1&loop=1&modestbranding=1&rel=0&color=white&controls=1&playlist=jRyKQcb SC8o

