L’editoriale di Vittorio Feltri sulla scuola di Roma che divide per ceto sociale (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’editoriale di Vittorio Feltri sulla scuola di Roma che divide per ceto sociale “Vi sono istituti frequentati dalla borghesia e altri i cui allievi sono di estrazione sociale bassa. Questa è la verità ed è da fessi contestarla. Va da sé che nei primi il livello qualitativo dell’ istruzione è elevato (non esageriamo, forse è solo accettabile), mentre nei secondi è un casino infernale poiché gli studenti, essendo poveracci, non riescono a imparare molto”. Un editoriale, quello del direttore di Libero Vittorio Feltri, nel quale il giornalista commenta le reazioni alla notizia dell’Istituto comprensivo Via Trionfale di Roma che, sul proprio sito ufficiale, suddivideva i suoi plessi in base al ceto sociale dei suoi studenti. ‘ Una descrizione, poi rimossa anche su solletico del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nella quale, in sostanza, si suddividevano ... Leggi la notizia su tpi

