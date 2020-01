Incendi in Australia: sit-in di Extinction Rebellion con maschere di koala a Firenze (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con indosso maschere da koala e tra le mani manifesti che raffiguravano fiamme, stamani in piazza della Repubblica a Firenze, le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno organizzato un sit-in per il Paese devastato dagli Incendi, i suoi abitanti e tutte le specie viventi. La manifestazione è stata promossa “per protestare contro la protervia e l’inazione del governo Australiano, che si rifiuta di ammettere che l’eccezionale violenza e durata degli Incendi Australiani sia una conseguenza del cambiamento climatico già in atto e non vuole prendere i provvedimenti necessari, quali l’interruzione dell’attivita’ delle cave di carbone. La tragedia che da un mese sta colpendo l’Australia è solo l’ultimo sintomo di un pianeta allo stremo”, spiegano in una nota. La protesta è durata per tutta la mattina: gli attivisti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

francescacheeks : L'Australia deve ripartire anche da azioni come questa. Cerchiamo di contribuire in tutti i modi. L'associazione An… - angelomangiante : #Nadal: 'Parlando con #Federer abbiamo deciso di donare 250.000 dollari per le operazioni di soccorso per gli incen… - Corriere : Australia, il Wwf: «Koala a rischio di estinzione, aiutateci a salvarli» -