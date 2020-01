GF Vip, Miriana Trevisan a Pago: ‘Ami Serena Enardu? Torna con lei’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Per quanto riguarda l’amore non dare peso a quello che dicono gli altri, la ami? Torna da lei“, Miriana Trevisan entrata a sorpresa all’interno della casa del Grande Fratello Vip coglie in contropiede Pago, dopo un intervento emozionante sulla scomparsa del padre del cantante, e prima di andarsene vuole togliergli un peso, vuole dirgli di seguire il suo cuore, di fare ciò che sente, perché nell’ultima settimana l’ha visto soffrire per amore e di Tornare con Serena Enardu se la ama davvero. E così l’ex moglie, la madre di suo figlio Nicola, dice quello che nessuno ha il coraggio di dire ossia di passare sopra tutto, tutte quelle che in molti hanno definito ‘mancanze di rispetto’ dopo il comportamento di Serena Enardu a Temptation Island, esperienza televisiva nella quale si sono detti addio. Quando Pago ha deciso di partecipare al ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

