Elisa Isoardi svela qual è la decisione della Rai su La prova del cuoco (Di venerdì 17 gennaio 2020) La prova del cuoco, Elisa Isoardi svela la decisione della Rai: “Anche la settimana prossima partiremo prima” Ultima puntata della terza settimana di gennaio oggi, venerdì 17, per La prova del cuoco, all’inizio della quale la padrona di casa Elisa Isoardi ha fatto un chiarimento relativo al nuovo orario d’inizio della trasmissione: da lunedì scorso, lo ricordiamo, La prova del cuoco ha infatti anticipato la partenza di circa dieci minuti, non iniziando più, quindi, a mezzogiorno, bensì alle 11.50. “Sarà così per tutta la settimana” aveva precisato giorni fa la conduttrice, che all’inizio dell’appuntamento odierno ha invece rivelato: “Anche per tutta la prossima settimana partiremo prima, iniziando attorno alle 11.50”. Elisa Isoardi ironizza sulla data di oggi a La prova del cuoco: “Venerdì 17 porta ... Leggi la notizia su lanostratv

searchin4mario : Io per sta polemica di #Amadeus e i passi indietro dico solo una cosa: ELISA ISOARDI (quando si credeva di diventa… - leone52641 : RT @BlogSocialTv1: LA PROVA DEL CUOCO: ELISA ISOARDI EMOZIONA I TELESPETTATORI E VOLA SU INSTAGRAM - leone52641 : RT @MFerraglioni: LA PROVA DEL CUOCO: ELISA ISOARDI EMOZIONA I TELESPETTATORI E VOLA SU INSTAGRAM -