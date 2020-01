Civitavecchia, chiuso locale del centro dopo accoltellamenti e risse (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Sospesa dal Questore di Roma, Carmine Esposito, per motivi di sicurezza pubblica la licenza al titolare dell’omonimo locale di Piazza Leandra al centro della Movida civitavecchiese. Il provvedimento e’ stato adottato dopo le frequenti liti e/o risse che erano avvenute nelle scorse settimane davanti il locale interessato e che avevano coinvolto i suoi avventori. In particolare lo scorso 29 dicembre un giovane civitavecchiese, al temine di una rissa, era stato accoltellato al collo, rischiando di essere cosi’ ucciso, da un cittadino tunisino che era stato fermato dagli agenti del Commissariato per tentato omicidio. Il ripetersi di tali episodi, il pericolo che possano di nuovo succedere sono alla base del provvedimento adottato dal Questore che ha come scopo quello di tutelare l’incolumita’ pubblica. Nelle settimane scorse molti cittadini avevano ... Leggi la notizia su romadailynews

