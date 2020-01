Cambiamenti climatici, oltre un milione di uccelli uccisi da un’ondata di calore estrema (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tra il 2015 e il 2016 circa 62mila carcasse di urie comuni, una specie di uccello marino, sono state recuperate lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, tra l'Alaska e la California. Partendo da questi numeri e combinandoli con quelli delle colonie e delle precedenti morie, è stato stabilito che sono morti oltre un milione di uccelli marini. A sterminarli un'ondata di calore estrema nelle acque del Pacifico, che li ha condannati a morire di fame. Leggi la notizia su fanpage

