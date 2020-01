Calendario sci di fondo 18-19 gennaio: orari gare Nove Mesto, tv, streaming, programma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo il fine settimana di Dresda, dedicato alle sprint, il Calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede una due giorni dedicata alle gare distance: in programma a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, sabato 11 una prova con partenze ad intervalli in tecnica libera, mentre domenica 12 si disputerà una pursuit a tecnica classica. Ghiotta occasione per Francesco De Fabiani di riprendere confidenza con le zone alte degli ordini d’arrivo. La tappa di Nove Mesto della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare boeme. Calendario COPPA DEL MONDO SCI DI fondo Nove Mesto 2020 Sab. 11/01/20 Ore 09.45 10 km TL ... Leggi la notizia su oasport

