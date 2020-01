Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona: è fatta, atteso l’annuncio! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Il mercato bianconero si prepara ad entrare nel vivo con lo scambio tra giovani con il Barcellona. Matheus Pereira, andrà al Barça, e Alejandro Marques, vestirà la maglia della Juve U23. Uno scambio sul mercato che farà da apripista alla prossima sessione di mercato estivo , con i bianconeri pronti a recitare una parte d’assoluta protagonista. Si valuteranno attentamente anche le possibili cessioni, con Emre Can pronto a dire addio. Calciomercato Juventus, Emre Can via subito? Resta avvolto nel mistero il futuro di Emre Can. Il centrocampista tedesco potrebbe decidere di dire addio alla Juventus già dall’attuale sessione di mercato invernale. L’ex Liverpool non ha trovato spazio neanche nel match di Coppa Italia contro l’Udinese, aspetto che potrebbe spingerlo a lasciare subito Torino. Leggi anche: Mercato Juventus, il Napoli tenta la ... Leggi la notizia su juvedipendenza

