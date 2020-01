Calciomercato Genoa: obiettivo Quintero del River Plate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Genoa: non si fermano le trattative in casa rossoblù. Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Quintero Dopo i tre acquisti completati a inizio gennaio (Behrami, Perin e Destro) il Genoa è ancora attivo sul mercato, in particolare su quello argentino. Come riporta Gianluca Di Marzio il Grifone ha messo gli occhi su Juan Fernando Quintero del River Plate. Il presidente Preziosi vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Oggi è la giornata decisiva per vedere quale decisioni prenderà il River, che però per il momento fa resistenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Il #Genoa insiste con il #RiverPlate per #Quintero La situazione - forzaroma : Fiumicino, #Spinazzola torna a Roma: 'Mi sento bene. Penso solo al Genoa' - FOTO ?? #ASRoma #calciomercato - PagineRomaniste : #Spinazzola torna a #Roma: 'Mi sento bene, penso soltanto a domenica, alla gara contro il #Genoa'. #ASRoma… -