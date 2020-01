Black Widow: un riferimento ad Avengers: Endgame nel trailer indica che Nat non è morta? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Esaminando con attenzione il nuovo trailer di Black Widow, i fan del Marvel universe avrebbero scovato un riferimento ad Avengers: Endgame. Gli irriducibili fan della Marvel hanno analizzato minuziosamente il nuovo trailer di Black Widow, notando alcuni riferimenti ad Avengers: Endgame e alla morte di Natasha Romanoff. La morte di Black Widow in Avengers: Endgame ha sconvolto la maggior parte dei fan, ecco perché ora molti di loro stanno speculando su nuove teorie secondo le quali Natasha Romanoff non sarebbe realmente morta. Nel nuovo trailer del film, alcuni fan hanno segnalato che in una breve inquadratura la protagonista ha in mano un gruppo di fiale rosse, simili alle particelle di Pym usate in Avengers: Endgame. Le particelle, create da Hank Pym, ... Leggi la notizia su movieplayer

