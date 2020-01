Bergamo: ventenne ucciso a Calcio, trascinato per oltre 50 metri e gettato nel naviglio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - E' stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia dopo una lite e una colluttazione scoppiata la scorsa notte in un bar a Calcio, in provincia di Bergamo. Poi è stato trascinato sull'asfalto per oltre 50 metri e gettato nel naviglio che scorre nel paese. Questa mat Leggi la notizia su liberoquotidiano

angcent : RT @rep_milano: Delitto in provincia di Bergamo, ventenne ucciso e buttato nel naviglio [aggiornamento delle 13:59] - Christianzu76 : Bergamo, trovato cadavere di un ventenne in un canale. I carabinieri indagano per omicidio #5tochange #facciamorete… - infoitinterno : Delitto in provincia di Bergamo, ventenne ucciso e buttato nel naviglio -