Uscita di Metro Redux su Nintendo Switch ufficiale: la data e tutti i dettagli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Era il 2014 quando Metro Redux graziò PC, PlayStation 4 e Xbox One, approdando dalla Russia con furore nell’attuale generazione del gaming. Lo fece proponendo al pubblico di appassionati una raccolta comprensiva degli acclamati adventure shooter Metro 2033 e Metro Last Light, ispirati ai romanzi dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky e meritevoli di combinare a schermo elementi tipici degli sparatutto con quelli del genere survival horror. Per altro tra le lande e l’intricata rete Metropolitana di una Russia post apocalittica. E se è vero che sul mercato è disponibile il sequel e terzo episodio del franchise Metro Exodus, è notizia di oggi che il pacchetto Metro Redux uscirà anche su Nintendo Switch, console ibrida del colosso di Kyoto recentemente affiancata dalla versione Lite, pensata invece per il solo gioco in portabilità. La data di debutto, sia in versione fisica ... Leggi la notizia su optimaitalia

