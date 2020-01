Tiro con l’arco, Indoor World Series Nimes 2020: Mauro Nespoli e David Pasqualucci in gara con nel mirino le Finali di Las Vegas (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le Indoor World Series 2019-2020 di Tiro con l’arco tornano subito protagoniste con la quinta tappa in programma da venerdì 17 a domenica 19 gennaio a Nimes, in Francia. Dopo l’ultimo round disputato lo scorso fine settimana a Sydney, il circuito mondiale al coperto si trasferisce nuovamente nel Vecchio Continente per il primo appuntamento di valore 1000 fondamentale ai fini della qualificazione per le Finali di Las Vegas, che si terranno sabato 8 febbraio. Sono addirittura 1170 gli arcieri iscritti alla kermesse transalpina nelle varie categorie, di cui però ben 466 fanno parte della rappresentativa locale. Mettendo in palio la bellezza di 1000 punti nel ranking (le precedenti quattro tappe erano di valore 250), la tappa di Nimes potrà contare sulla partecipazione di atleti di alto profilo a livello internazionale come gli americani Braden Gellenthien e Brady Ellison ... Leggi la notizia su oasport

