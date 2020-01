Spaghetti, origine e cosa succede quando cuociono (Di giovedì 16 gennaio 2020) La fisica degli Spaghetti. Da tempo gli scienziati si interessano alle questioni che riguardano il cibo e le bevande (dall’intelligenza artificiale al servizio della preparazione della pizza al metodo di coltivazione per ottenere il basilico più buono). E anche quest’anno inizia con un modello scientifico che spiega nientemeno che la cottura degli Spaghetti. I tre stadi degli Spaghetti Ad occuparsene sono stati Nathaniel Goldberg e Oliver O'Reilly dell'Università della California, a Berkeley, che hanno osservato come, immergendo uno spaghetto in una pentola con acqua bollente, il filo di pasta inizi a incurvarsi, per poi affondare lentamente sul fondo, dove si arrotola su se stesso. Goldberg e O'Reilly hanno identificato tre «stadi» dello spaghetto in cottura: incurvato, depositato, e arrotolato, e hanno voluto indagare per sapere che ... Leggi la notizia su gqitalia

