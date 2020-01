Somalo prende a calci due carabinieri durante controllo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli Il Somalo, 24 anni, si è scagliato contro i due militari, prendendoli a calci e insultandoli. Alla fine è stato arrestato e portato in caserma, mentre i carabinieri sono stati accompagnati al pronto soccorso Presi a calci e strattonati da un Somalo di 24 anni, durante un controllo successivo a una violenta lite. Si tratta di due carabinieri, in servizio alla compagnia di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che sono finiti in ospedale la scorsa notte. Lo straniero è finito in carcere per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio da una chiamata al 112. Alcuni passanti segnalano un pestaggio nei pressi del parcheggio di un supermercato della zona commerciale di Roverino, nella periferia della città. Interviene la pattuglia del Radiomobile. I due militari scendono per dividere i contendenti, altrettanti stranieri, uno dei quali riesce ... Leggi la notizia su ilgiornale

