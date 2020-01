Sky: Napoli-Sampdoria, operazione Tonelli, servirà qualche giorno per chiudere (Di giovedì 16 gennaio 2020) La trattativa tra il Napoli e la Sampdoria si era bloccata nei giorni scorsi per una controversia tra il presidente de Laurentiis e Ferrero, ma secondo Sky Sport, sarebbe tutto superato e si procedere verso la chiusura «Sampdoria riaperta la trattativa con il Napoli per Tonelli, servirà qualche giorno per formalizzare l’operazione» L'articolo Sky: Napoli-Sampdoria, operazione Tonelli, servirà qualche giorno per chiudere ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

SkyTG24 : Benevento, trova portafogli e lo restituisce: era di Pippo Inzaghi - SkyTG24 : #Napoli, scontro fra treni metropolitana: modifiche alla circolazione - frafacchinetti : Ciro Immobile è un grande giocatore e si merita tutto quello che ha. Adesso su Sky ha appena detto “Forse il Napoli… -