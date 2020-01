Semplici: «Milan? C’è un altro entusiasmo…» VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Semplici, le parole del tecnico della Spal al termine del match di Coppa Italia vinto dal Milan per 3-0 Il Milan continua a vincere e lo fa anche in Coppa Italia contro la Spal. La squadra di Pioli ha infatti conquistato i quarti di finale grazie alle reti di Piatek, Catillejo e Hernandez. Al termine del match il tecnico dei ferraresi, Semplici, ha detto la sua in conferenza stampa. «Ho tanti problemi e quindi penso alla mia squadra ma la cosa che si nota è l’entusiasmo che c’è intorno alla squadra. C’è stato un mercato e l’arrivo di un grande giocatore e credo che da qui in avanti il Milan abbia le carte in regola per fare un ottimo campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

