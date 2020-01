“Scuola di me***”. Amici, l’alunno perde la testa: abiti in aria e pugni nello spogliatoio (Di giovedì 16 gennaio 2020) La situazione all’interno della scuola di Amici 19 è molto tesa. Durante la puntata andata in onda oggi su Canale 5, assistiamo a un duro rimprovero da parte di Anna Pettinelli rivolto ad alcuni ragazzi. La reazione di Javier lascia senza parole e sembra quasi che sia in procinto di abbandonare la scuola. La professoressa ed ex volto di Temptation Island Vip incontra tutti i ragazzi in sala relax, con lei c’è anche un addetto della produzione. Quello che è successo è molto grave: alcuni di loro si sono resi colpevoli di lasciare ripetutamente in disordine gli spogliatoi e le loro camere nel residence dove alloggiano. In particolare sono coinvolti Gaia, Valentin, Talisa, Javier e Francesco.



Da qui è un attimo e Javier esce dalla stanza e in lacrime sbotta negli spogliatoi: "No, non posso continuare a fare questa me…a!Uno rischia la propria carriera per ...

