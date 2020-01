Salvini:"Vergogna il no della Consulta"

della Consulta del referendum sulla legge elettorale. "E' una Vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5 stelle sono e restano attaccati alle poltrone", dice il leader leghista Salvini. Così, aggiunge, "è il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica". Calderoli sottolinea che la Consulta cancella la possibilità di far decidere il popolo: questa decisione "apre definitivamente le porte al ritorno della Prima Repubblica".(Di giovedì 16 gennaio 2020) La Lega insorge dopo la bocciatura da partedel referendum sulla legge elettorale. "E' una, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5 stelle sono e restano attaccati alle poltrone", dice il leader leghista. Così, aggiunge, "è il ritorno alla preistoriapeggiore politica italica". Calderoli sottolinea che lacancella la possibilità di far decidere il popolo: questa decisione "apre definitivamente le porte al ritornoPrima Repubblica".(Di giovedì 16 gennaio 2020)

