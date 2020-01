“Ricordiamo Federico Fellini”: l’evento a Palazzo Reale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nel giorno del centenario della nascita di Federico Fellini, è in programma un convegno internazionale in suo onore. “Ricordiamo Federico Fellini” a Palazzo Reale lunedì 20 gennaio dalle 10.30 alle 16.30. Il convegno su Federico Fellini Federico Fellini sarà ricordato più volte nei prossimi giorni grazie a più iniziative a lui dedicate. Dopo la rassegna organizzata da Fondazione Cineteca Italiana dal nome Ti ricordi di Federico?, ospitata negli spazi del MIC Museo Interattivo del Cinema di Milano, il grande regista sarà protagonista di un convegno a Palazzo Reale. In programma a Palazzo Reale nel 2020 anche la grande mostra “1920 – 2020 Federico Fellini. Un racconto”, che si terrà dal 17 settembre al 15 novembre. L’esposizione, che chiuderà l’anno celebrativo, ripercorre la vita e l’opera del maestro attraverso l’esposizione di materiali, documenti e oggetti originali. ... Leggi la notizia su notizie

