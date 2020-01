Non accetta fine relazione e perseguita ex ragazzo: arrestata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Era intenta a citofonare all’abitazione del suo ex partner, quando gli agenti del commissariato San Basilio di Roma sono arrivati sul posto, dopo la segnalazione della vittima. La loro relazione sentimentale e’ terminata alcuni mesi fa, ma lei non si e’ mai persa d’animo, provando in ogni modo a riavvicinarsi a quello che per lei e’ ancora il suo unico amore. Purtroppo i suoi gesti affettuosi si sono convertiti in atti persecutori. Chiamate, messaggi e tentativi di riavvicinamento sul posto di lavoro di lui, e sotto casa sua, il tutto perche’ non e’ probabilmente riuscita ad accettare la fine della loro relazione, durata 10 mesi. La ragazza e’ stata gia’ denunciata, dal suo ex, due volte, per atti persecutori. Considerata la flagranza del reato, dovuta alle molestie durate circa mezz’ora e ai numerosi precedenti di ... Leggi la notizia su romadailynews

