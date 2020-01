Nathalie Guetta: altezza, marito, genitori, fratello, dove vive (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nathalie Guetta, all'anagrafe Nathalie Evalyne Guetta è nata a Parigi, il 9 settembre 1958 sotto il segno della Vergine. Ha 62 anni. E' un'attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva di Rai1, Don Matteo.Nathalie Guetta: altezza, marito, genitori, fratello, dove vive 16 gennaio 2020 16:12. Leggi la notizia su blogo

caterinabalivo : Alla cassettiera di ?@vienidameRai? c’è la perpetua più famosa del piccolo schermo! Super Nathalie Guetta direttame… - Dansai75 : RT @caterinabalivo: Alla cassettiera di ?@vienidameRai? c’è la perpetua più famosa del piccolo schermo! Super Nathalie Guetta direttamente… - Dansai75 : RT @BertoniMartina: MA COME SI FA A NON AMARE NATHALIE GUETTA COME #Vienidame #Rai1 -