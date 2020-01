Matrimonio a metà, su un’altra regione dem e cinque stelle separati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo la batosta in Umbria, e l’annunciato fallimento dell’Emilia il Movimento è pronto ad una candidatura autonoma nelle Marche. Per combattere l’emorragia di consensi, figlia anche delle posizioni ibride assunte dai pentastellati negli ultimi tempi, Luigi Di Maio e gli altri vertici del Movimento vogliono scendere in campo a caccia di riscatto. E’ di questa … L'articolo Matrimonio a metà, su un’altra regione dem e cinque stelle separati proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

