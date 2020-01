Libia, Erdogan ha già cominciato ad inviare le truppe a sostegno di al Sarraj (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mentre Giuseppe Conte da Algeri, dove ha incontrato il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, invoca il momento del «dialogo e del confronto»per affrontare la crisi libica, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma di aver già iniziato a inviare le truppe nella regione per sostenere Fayez Al-Sarraj e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Libia, Erdogan ha già cominciato ad inviare le truppe a sostegno di al Sarraj LEGGI ANCHE> Libia, il generale Khalifa Haftar sarà presente al summit di Berlino Solo tre giorni fa Giuseppe Conte e Recep Tayyip Erdogan si erano incontrati ad Ankara e con voce condivisa auguravano una soluzione pacifica per la crisi libica. Dichiarazioni quasi in contemporanea con l’incontro a Mosca tra il generale Khalifa Haftar e Fayez Al-Sarraj, conclusosi con una bozza di accordo firmata solo dal Primo ministro del Governo di ... Leggi la notizia su giornalettismo

