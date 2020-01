Lavoro Da Sogno In Un’Isola Irlandese Alla Ricerca Di Due Custodi Per Tre Residenze In Uno Scenario Da Favola (Di giovedì 16 gennaio 2020) Capita delle volte di voler cambiare vita, magari trasferirisi su un’isola che offre uno scenario da favola, immersi nel verde e nella natura, può essere una buona occasione per chi avrebbe voglia di candidarsi ad un annuncio di Lavoro lanciato proprio in questi giorni sul sito web dell’isola di Great Basket che si trova presso la costa occidentale Irlandese. L’annuncio prevede la Ricerca di due Custodi che dovrebbero avere piena gestione di un piccolo bar e tre Residenze che possono ospitare un numero copiscuo di persone. Le condizioni lavorative oltre ad offrire un panorama meraviglioso ed una posizione davvero unica, prevede delle condizioni di vita abbastanza sacrificanti in quanto sull’isola non prevede energia elettrica, ne connessione internet, ne docce calde, il clima si presenza abbastanza freddo visto l’ubicazione geografica, in quanto è una zona ... Leggi la notizia su youreduaction

