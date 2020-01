Koala a Rischio Estinzione, Oltre 37.000 Esemplari Morti Solo sull’Isola del Canguri (Di giovedì 16 gennaio 2020) I recenti incendi in Australia hanno provocato una strage di Koala ben più consistente di quanto stimato. Sembra infatti che nell’Isola dei Canguri, la più grande dopo Tasmania e Isola di Melville, vivessero circa 46.000 Koala, numero sceso a 9.000 dopo i roghi. Con 37.0000 Esemplari Morti, si ritiene che l’attuale codice di vulnerabilità si avvicinerà presto a quello di Estinzione. I medici del Kangaroo Island Wildlife Park continuano a d accogliere ogni giorno questi animali feriti e ustionati, e spesso devono ricorrere all’eutanasia per la gravità delle loro condizioni. Chi volesse aiutare i marsupiali può adottarli a distanza o sovvenzionare le cliniche che li prendono in cura. Ma non sono Solo i Koala ad essere in pericolo. Il veterinario Steven Selwood ha dichiarato: “Gli incendi qui sono stati particolarmente violenti e in rapido movimento, quindi stiamo assistendo a meno ... Leggi la notizia su youreduaction

