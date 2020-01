Investito e ucciso | attraversa la strada ed è la fine | impatto fatale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Va per attraversare la strada e muore: uomo Investito e ucciso nel giro di pochi secondi, sotto choc il conducente dell’auto. C’è stato un grave episodio stamattina con un uomo Investito e ucciso in Campania. Si tratta di un 48enne originario di Montesarchio, coinvolto in una tragica dinamica lungo la strada Statale Appia. LEGGI ANCHE … L'articolo Investito e ucciso attraversa la strada ed è la fine impatto fatale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

MediasetTgcom24 : Rimini, 63enne investito e ucciso mentre camminava sul ciglio della strada #Rimini - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Un uomo di #Montesarchio è stato investito e ucciso sulla via #Appia - sulsitodisimone : Un uomo di Montesarchio è stato investito e ucciso sulla via Appia -