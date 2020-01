Inter, fatta per Spinazzola e Young. Via Politano e Lazaro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Raggiunto l'accordo tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola. In nerazzurro arriva anche Young, mentre Lazaro va via in prestito. Leggi la notizia su foxsports

FabrizioRomano : La dirigenza dell’Inter ha incontrato l’agente di Christian Eriksen: offerta fatta al danese per giugno o anticipab… - peppecapozio : RT @SpudFNVPN: 23 fatta! Milioni per l'Inter. Gabigol! Spud ?????? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Inter, è fatta per #AshleyYoung: giocatore in arrivo a Milano, i dettagli! ?? #CMITmercato -