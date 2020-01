Inflazione, a dicembre risale a +0,5% (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. -(Adnkronos) – Leggera ripresa dell’ a dicembre 2019: infatti l’Istat, confermando la stima preliminare, registra per l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua (in ripresa da +0,2% del mese precedente). In media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (la cosiddetta ‘Inflazione di fondo’), la crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell’anno precedente). La lieve accelerazione dell’Inflazione a dicembre – spiega l’istituto di statistica – è imputabile prevalentemente all’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che ... Leggi la notizia su ildenaro

Adnkronos : #Inflazione, a dicembre risale a +0,5% - fisco24_info : Inflazione, a dicembre risale a +0,5% : Nel 2019 dimezzata a +0,6%. E' quanto rileva l'Istat … - ItaCooperativa : #Inflazione a dicembre prezzi in risalita grazie all'energia -