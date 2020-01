I controlli sui conti bancari di chi presenta l’ISEE (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da gennaio sono partite le verifiche automatiche sui conti correnti di chi richiede l’ISEE per l’accesso a sgravi e sussidi. Spiega oggi il Messaggero che i cittadini che richiedono un indicatore di situazione economica equivalente per accedere ad una prestazione sociale e a questo scopo autodichiarano il proprio patrimonio faranno scattare la verifica su saldo e giacenze dei propri conti bancari. I controlli sui conti bancari di chi presenta l’ISEE Il quotidiano romano racconta che il confronto viene effettuato con i dati contenuti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari gestito dall’Agenzia delle Entrate, in una forma più ampia rispetto a quello del 2019 che si limitava ad evidenziare se i conti correnti dichiarati dai residenti corrispondessero a quelli che si trovavano nell’archivio. La novità fa il paio con i maggiori documenti richiesti per i maggiorenni in ... Leggi la notizia su nextquotidiano

