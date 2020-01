Gregoraci: "Savino mi ha escluso da l'Altro Festival per il mio ex". E Briatore interviene (Di giovedì 16 gennaio 2020) “A malincuore, vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte del cast de “L’Altro Festival” così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai”. Lo denuncia sui suoi profili social Elisabetta Gregoraci, che era data come conduttrice del programma in onda dopo il Festival su RaiPlay.“Il motivo? Ve lo spiego - prosegue -: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla destra del mio ex marito (Flavio Briatore, ndr), in quanto all’interno del format ... Leggi la notizia su huffingtonpost

