**Governo: Di Maio, ‘priorità revoca Autostrade e taglio tempi processi’** (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Ora continuiamo il lavoro e restiamo concentrati sulle cose prioritarie: abbassamento delle tasse, revoca delle concessioni autostradali per avere più sicurezza sulle nostre Autostrade e riduzione dei tempi dei processi. Ovviamente siamo anche pronti a dare il via alla campagna referendaria sul taglio dei parlamentari così da eliminare, definitivamente, 345 poltrone che alcune forze politiche non vogliono proprio mollare”. Lo scrive su Facebook il capo politico M5S Luigi Di Maio, in un passaggio del lungo post in cui commenta la sentenza della Consulta sul referendum sulla legge elettorale voluto dalla Lega.L'articolo **Governo: Di Maio, ‘priorità revoca Autostrade e taglio tempi processi’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

CarloCalenda : Matteo al Governo i tuoi Ministri siedono con Di Maio e Bonafede. Il vaffa è ciò che anima la posizione del governo… - BarillariM5S : Io non mi inchinero' mai. Né alla Lega e né al Pd. Di Maio si dimette? Non abbiamo bisogno di un nuovo capo che lo… - msgelmini : Non c’è e non ci sarà mai alcuna “condizione” per una maggioranza PD, M5S e @forza_italia. Siamo e saremo all’oppos… -