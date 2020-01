Francesca Piccinini ci ripensa, la miss della pallavolo torna in campo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Piccinini tre mesi fa aveva detto basta con il pallone, la rete, la palestra e gli allenamento. Ora però ha cambiato idea e ha un grande obiettivo in testa. Francesca Piccinini sette mesi fa vinceva per la settima volta la Coppa Campioni femminie di pallavolo. Non male per una ragazzina di 41 anni che … L'articolo Francesca Piccinini ci ripensa, la miss della pallavolo torna in campo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

