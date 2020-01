Chi sono i sardoni e cosa vogliono (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non si rassegnano a restare chiusi in casa costretti ad un riposo forzato. Così 'rianimati' dal movimento ittico nato a Bologna sono pronti a scendere in piazza per portare sotto i riflettori temi spesso "dimenticati" legati al welfare o alle politiche per gli anziani e per i disabili. Parliamo dei 'sardoni', pensionati tra i 70 ed i 90 anni, che si definiscono "genitori' o "nonni" delle sardine. sono anziani ma non vogliono rinunciare alla cittadinanza attiva. La platea di nonni, ancora da quantificare compiutamente, non nasce come movimento anti-Lega ma come un fenomeno che ambisce ad avere contorni nazionali, parallelo alle sardine "ammirate" per la loro capacità di riportare gente in piazza. La città dei sardoni è Ravenna: l'obiettivo è organizzare una manifestazione proprio nella città romagnola, in piazza del Popolo 'condivisa' tra 'nonni' e 'nipoti' ognuno ... Leggi la notizia su agi

matteorenzi : Ci sono molte polemiche, come sempre, sulla figura di Bettino Craxi. Ieri, a L’Aria che Tira, ho detto la mia: pur… - TeresaBellanova : Stanotte un'altra bomba esplosa a #Foggia. L'ennesimo atto di intimidazione verso chi ha scelto la legalità e lo St… - GiuseppeConteIT : Lo Stato e i cittadini di #Foggia non abbassano la testa. Gli inquirenti sono già al lavoro e non daremo tregua a c… -