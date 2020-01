Caro Amadeus, un passo indietro fallo tu, e magari scusati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Manca davvero poco, martedì 4 febbraio dal celebre palco del Teatro Ariston prenderà il via Sanremo 2020, la settantesima edizione del Festival che celebra la canzone italiana, kermesse che è la massima espressione del nazional popolare e a cui nessuno, nemmeno i detrattori del web, riescono a restare indifferenti. Complice un calo degli ascolti del 2019 rispetto all’anno precedente e alcune accuse di “conflitto d’interesse”, a Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore del Festival per due anni, è stato sostituito Amadeus, uno dei volti più amati di Rai 1. La scelta della Rai sulla carta sembrava la migliore, negli anni Amadeus ha portato al successo molte trasmissioni, collezionando share invidiabili. Poi però il conduttore, come si conviene a ogni direttore artistico, ha iniziato a dettare le sue linee guida. E sono iniziati i problemi. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty ... Leggi la notizia su wired

_Cher_in_ : RT @anna_salvaje: E no, caro Amadeus, stare accanto a un uomo rimanendo 'un passo indietro', non è una dote. Il passo indietro lo si fa so… - lapolemicadelgg : Nella #polemicadelgiorno abbiamo il caro Amadeus che si lascia andare a dichiarazioni poco felici e sessiste, bruci… - elettriina : Caro Amadeus, volevo iniziare quest'anno rivalutandoti, ma mi hai dato la riprova di celare in te un essere malvagi… -