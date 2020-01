Calciomercato Inter | Gabigol può restare al Flamengo | gli aggiornamenti

Calciomercato Inter - Lazaro chiuso dai nuovi acquisti : andrà in prestito : Inter scatenata nella finestra di Calciomercato invernale: Lazaro può lasciare spazio ai nuovi arrivati in casa nerazzurra. Le ultime I sempre più vicini approdi all’Inter di Ashley Young e di Leonardo Spinazzola minano le possibilità di permanenza di Valentino Lazaro. Il giocatore, come fa sapere gianlucadimarzio.com, sarebbe già con le valigie in mano. La società nerazzurra sta pianificando di spedire in prestito il laterale austriaco, ...

Calciomercato Inter : fatta per Ashley Young - i dettagli dell’affare : L’Inter ha chiuso per l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United: operazione da 1,5 milioni più bonus L’Inter ha chiuso per il primo rinforzo del Calciomercato invernale. Come riporta Gianluca Di Marzio i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Manchester United per Ashley Young. L’esterno inglese è atteso a Milano tra domani e sabato per le visite mediche. Operazione da 1,5 milioni di euro più bonus. Conte ...

Calciomercato Inter - l’agente di Giroud a Milano per chiudere l’affare : Giroud sempre più vicino all’Inter, il suo agente si trova a Milano per il trasferimento ma resta da decidere la durata del contratto Il quotidiano francese L’Equipe ha riportato che l’agente di Olivier Giroud sarebbe arrivato a Milano per chiudere l’accordo con l’Inter. Il Chelsea è convinto, il giocatore anche, rimangono soltanto dei dubbi sulla durata del contratto. Il giocatore lo preferirebbe di due anni e ...

Calciomercato Milan - Arsenal interessato a Kessie : L’Arsenal sarebbe interessato a Franck Kessie già per gennaio, ma reputa troppo alta la richiesta del Milan di 25 milioni di euro Secondo Sky Sport l’Arsenal starebbe pensando a Franck Kessie, ma non al prezzo del Milan. I rossoneri valutano il centrocampista intorno ai 25 milioni, spesa che i Gunners non intendono sostenere. Il tecnico Mikel Arteta ieri non si è sbottonato, dichiarando di non sapere dell’interessamento ...

Calciomercato – Novità per Piatek - doppio colpo Juventus : difensore per la Samp - la Lazio guarda in casa Inter : Il Calciomercato entra sempre più nella sua fase decisiva. Ore intense di trattative che stanno portando ad alcune definizioni e a qualche operazione impostata per il futuro. Molto attive le squadre di Serie A. Le ultime notizie. Atalanta – I bergamaschi sono sempre alla ricerca di un terzino. Il nome in cima alla lista è quello di Czyborra. Contatti con l’Heracles Almelo stesso club si provenienza di Gosens. Valutati anche Joe Bryan ...

Calciomercato Inter : incontro in sede con l’agente di Lazaro : Calciomercato Inter: incontro nella sede nerazzurra tra i dirigenti meneghini e l’agente di Valentino Lazaro. Le ultime Tanto movimento nelle ultime ore nella sede dell’Inter. Dopo l’incontro con l’agente di Vecino, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato anche il procuratore di Valentino Lazaro. L’austriaco pagato 20 milioni in estate è finito spesso in panchina nella prima parte di ragione, ma continua ad avere ...

Calciomercato Inter - pronto il colpo scudetto : oggi si può chiudere : Calciomercato Inter, pronto il colpo scudetto: già oggi si può chiudere l’affare Il mercato in casa Inter sta entrando nel vivo e può regalare grosse soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. La spinta di Antonio Conte nei confronti della proprietà Suning sta portando i frutti sperati. Steven Zang si è convinto che questo può essere l’anno giusto […] L'articolo Calciomercato Inter, pronto il colpo scudetto: oggi si può chiudere ...

Calciomercato - le novità della notte : Inter scatenata - il Napoli cede e la Roma ha pronto il dopo Spinazzola : Il Calciomercato non si ferma mai, neanche in tarda serata. Queste alcune novità della notte emerse dalla trasmissione serale di Sky Sport ‘Speciale Calciomercato’. Inter – E’ la più attiva. Per quanto riguarda Giroud, l’attaccante viene incontro ai nerazzurri rinunciando ad una parte dell’ingaggio, ma la trattativa sarà conclusa dopo l’ufficialità dello scambio Politano-Spinazzola. Questione ...

Calciomercato Inter - nuovi test medici per Spinazzola : a rischio lo scambio con Politano : Mentre Politano ha superato le visite mediche e si è già diretto verso Trigoria, il club milanese ha invece chiesto a Spinazzola un supplemento di test fisici che verrano svolti nelle prossime ore. Spazientita da questo intoppo medico, l'Inter avrebbe inoltre tentato inutilmente di cambiare la formula dell'affare e modificare l'accordo da prestito con obbligo a prestito con diritto.Continua a leggere

Calciomercato Inter - è fatta : a breve l’annuncio : Calciomercato Inter, è fatta per l’attaccante: l’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Conte avrà il suo nuovo bomber Prosegue senza soste il mercato in entrata dell’Inter. Marotta ha definito nelle ultime ore lo scambio con la Roma tra Politano e Spinazzola, praticamente alla pari. Il laterale giallorosso dovrà però sostenere un supplemento di visite mediche […] L'articolo Calciomercato Inter, è fatta: a breve ...

Calciomercato - doppio colpo dell’Inter e ritorni al Milan e Genoa : attaccante al Cagliari - idea dell’Atalanta : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti colpi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, le squadra di rinforzano per la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore sono state diverse le trattative, ecco tutte operazioni nel dettaglio. LECCE – Il Lecce saluta il centrocampista classe ’90 Andrea Tabanelli, ceduto a titolo definitivo al Frosinone. “A volte questo sport e’ spietato ...

Calciomercato 15 gennaio : scambio Politano-Spinazzola - attesa l’ufficialità. Milan - addio a Suso : assalto ad Under. Inter-Eriksen - c’è l’offerta. Cagliari - torna Mancosu? : Calciomercato 15 gennaio- Ecco tutte le trattative e potenziali affari di oggi mercoledì 15 gennaio. Ultime indiscrezioni sulla finestra di mercato invernale. JUVENTUS– Dopo l’infortunio di Demiral i bianconeri valuteranno attentamente se intervenire sul mercato per la caccia ad un nuovo difensore. Idea Romero dal Genoa, con arrivo anticipato a Torino di 6 mesi. Milan– […] L'articolo Calciomercato 15 gennaio: scambio ...

Calciomercato Milan : forte interesse per Under. I dettagli : Il Milan pensa ad Under per la fascia destra: il turco potrebbe sostituire il partente Suso, nel mirino di diverse spagnole Il Milan pensa a Cenzig Under. L’esterno turco della Roma è uno degli obiettivi del mercato di gennaio: piace tanto alla dirigenza rossonera. Il turco non sta trovando spazio in questa stagione, chiuso prima da Zaniolo e dopo l’infortunio del centrocampista, dall’arrivo di Politano. Secondo quanto ...

Calciomercato : Eriksen e Giroud all’Inter - ultimissime notizie sulla trattativa : Le ultimissime notizie di Calciomercato sulle trattative dell'Inter raccontano della strada spianata per Eriksen del Tottenham e Giroud del Chelsea. Cifre e dettagli economici delle operazioni fanno il paio con le news rilanciate dai tabloid inglesi: l'ingaggio di Gedson Fernandes favorisce la cessione del centrocampista danese.Continua a leggere