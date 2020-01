Benevento, maxi frode all'Inps (Di giovedì 16 gennaio 2020) Misure cautelari per 10 indagati per associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e altri reati tributari. L’ha emessa il gip di Benevento dopo un’indagine della Guardia di Finanza sannita che sta anche eseguendo un sequestro beni per equivalente per oltre 3,7 milioni di euro e mettendo i sigilli e diverse società. Simone Savoia truffa  Luoghi: Benevento Leggi la notizia su ilgiornale

