Battesimo di Firmino, emozioni e lacrime: Alisson lo aiuta e si commuove [VIDEO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un rapporto speciale, anche nel segno della fede, unisce due campioni brasiliani del Liverpool, l’attaccante Roberto Firmino e il portiere Alisson Becker. A riprova di questa vicinanza, il bomber dei Reds ha chiesto al collega di partecipare al proprio Battesimo, in una cerimonia che si è svolta l’altra notte in una piscina. Un atto che ha profondamente commosso l’ex romanista, incapace di trattenere le lacrime, come testimonia un VIDEO postato su Instragam dal battezzato, dopo averlo aiutato a immergersi. “Ciò che Dio ha fatto per noi stasera non lo dimenticheremo mai!!! Sono molto felice di aver partecipato a un momento come questo, il Battesimo delle persone che amo così tanto! Grazie mille Gesù, ti amo!!!”, ha postato il portiere, il quale oggi in un’intervista al sito del club conferma l’importanza del legame che si è creato col ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

