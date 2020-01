Atti persecutori sull'ex, arrestato in flagranza di reato 22enne marsicano (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'Aquila - Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Avezzano ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di E.B., 22enne residente in Scurcola Marsicana, con l’accusa di Atti persecutori aggravati nei confronti di una donna, con cui aveva avuto una breve relazione. Intorno alle ore 17.00 sul numero di emergenza 113 è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di una donna che, notevolmente agitata, riferiva di trovarsi nel parcheggio antistante gli uffici INPS di Avezzano ed un ragazzo, armato di coltello, la minacciava di morte. Immediatamente sul posto si è portata una pattuglia della squadra anticrimine che, guidata dalle indicazioni fornite in diretta dalla donna, ha subito individuato il giovane e, a qualche metro di distanza, la stessa parte offesa, ancora al telefono con l’operatore di polizia. L’uomo, prontamente bloccato ed identificato, ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

