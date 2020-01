Antonella Elia: «L’istinto di maternità mi è arrivato tardi. Ora rimpiango di non aver avuto un figlio» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Antonella EliaAntonella EliaAntonella EliaAntonella EliaAntonella EliaAntonella EliaAntonella EliaAntonella Elia ha un rimpianto: non essere diventata madre. La showgirl e attrice, 56 anni, l’ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato con una domanda di un altro concorrente, lo spagno Ivan Gonzalez. «Hai figli?». «No. Questo è gravissimo», la replica ddell’ex Non è la Rai. «Sono grandissima. Ho 56 anni, e secondo me i figli bisogna farli all’età giusta. Adesso non me la sentirei mai di avere un figlio. Mi sento veramente grande. La vita è la conseguenza delle scelte che fai». In confessionale, poi, Antonella è tornata sull’argomento, manifestando quel che prova ripensando al passato e al presente: «Mi manca un cucciolo da tenere tra le braccia. Quando vedo un neonato mi viene uno struggimento infinito dentro al cuore. Ho proprio bisogno di un ... Leggi la notizia su vanityfair

