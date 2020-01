Angela Nasti nella bufera: dopo Uomini e Donne ha mentito? (Di giovedì 16 gennaio 2020) dopo aver partecipato a Trono Classico di Uomini e Donne Angela Nasti ha mentito sull’inizio della relazione Angela Nasti torna a far parlare di sé, l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne parlando della sua storia d’amore con Kevin Bonifazi ha fatto scatenare la polemica sul web. dopo la fine della sua storia d’amore con Alessio Campoli, durata solo pochi giorni dopo la scelta, l’ex tronista ha ricevuto moltissime critiche e insulti sui social, in molti l’hanno accusata di aver partecipato a Uomini e Donne solo per ottenere maggiore visibilità. A poche settimane dalla fine della sua breve relazione con Alessio, Angela Nasti ha ritrovato l’amore con l’attuale fidanzato Kevin Bonifazi. Essendo passato davvero poco tempo da quando era tornata single, in molti hanno insinuato che i due fossero già fidanzati quando era ancora a Uomini e Donne, ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

