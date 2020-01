Amici, Maria De Filippi su tutte le furie. Provvedimento serio contro l’allievo: fuori dal talent? (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Quando esci da qui non fai carriera”, questo avrebbe detto in sostanza Javier Rojas, uno degli allievi di Amici. In pratica il ragazzo avrebbe sparlato dei professori e dei ballerini professionisti del talent di Maria De Filippi. A riportare la notizia è il sito ‘IlVicoloDelleNews’, che specifica: nel corso della registrazione, sarebbe stato preso un Provvedimento disciplinare nei confronti proprio di Javier. Un video trasmesso in studio avrebbe mostrato Rojas mentre screditava i ballerini professionisti di Amici e la scuola stessa, sostenendo che chi esce dal talent non vada incontro a una brillante carriera. Inoltre, non reputerebbe dei grandi coreografi i professori e dunque, non li riterrebbe in grado di farlo crescere. Il ballerino cubano si sarebbe, infine, dimostrato pentito di aver rifiutato una grande compagnia per partecipare ad Amici 19. Non solo, il ragazzo avrebbe anche ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Isabella_0880 : RT @RadioMariaITA: H. 08.30 #Buongiorno e buona giornata #cari amici di #Radio #Maria - RadioMariaITA : H. 08.30 #Buongiorno e buona giornata #cari amici di #Radio #Maria - AnnaMar06982989 : @MariaKostourou @alexa5313 @alberto080461 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… -