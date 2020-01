TUTTOSPORT – “Sorrisi Napoli, valanga Lazio” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La prima pagina del giornale TUTTOSPORT apre con il titolo “Juve, il colpo è Chiellini“, in riferimento al prossimo rientro del capitano bianconero. Sarri nel recupero del difensore, che procede speditamente, in vista delle gare con Inter e Lione. Tra l’altro, “Chiello” è atteso anche dal ct Roberto Mancini per gli Europeo itineranti che gli azzurri giocheranno proprio in Italia nella fase a gironi. Stasera, invece, il palcoscenico sarà dei suoi compagni della Juventus, che in Coppa Italia affronteranno l’Udinese agli ottavi. Spazio anche alla vittoria del Napoli contro il Perugia e alla sfida dei quarti con i biancocelesti: “Sorrisi Napoli, valanga Lazio“. Gli aquilotti hanno battuto la Cremonese per 4-0 e continuano la loro lunghissima striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni. Insomma, il Napoli non poteva trovare ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

