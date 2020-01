Trova portafogli e lo porta dai carabinieri: è di Pippo Inzaghi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo aver Trovato un portafogli nel parcheggio di un supermercato a Benevento, una donna lo ha raccolto e portato ai carabinieri. Il proprietario era l’allenatore della squadra cittadina, ovvero l’ex calciatore Pippo Inzaghi. Trova e restituisce portafogli di Pippo Inzaghi Pippo Inzaghi aveva smarrito il proprio portafogli, con all’interno del denaro contante e i documenti. Fortunatamente una donna di 56 anni di Benevento ha notato il portafogli per terra, nel parcheggio di un supermercato di via Pietro Nenni e, a quel punto, ha deciso di raccoglierlo e portarlo ai carabinieri. La donna, quando ha rinvenuto a terra il portafogli, senza nemmeno aprirlo, lo ha portato in caserma, per poi scoprire che il proprietario era proprio l’allenatore della squadra cittadina, Pippo Inzaghi. I militari hanno quindi avvisato il campione del mondo del 2006 che, appresa la ... Leggi la notizia su notizie

CalcioWeb : Trova un portafogli e lo consegna ai Carabinieri ?? la scoperta è sorprendente: è di un allenatore ?? - - piuenne : #Benevento - Trova portafogli e lo restituisce: a riprenderselo viene Pippo #Inzaghi - wam_the : Trova portafogli e lo restituisce: a riprenderselo viene Pippo Inzaghi -