Starbucks a Roma, il primo store in un’ex libreria: undici vetrine a Piazza Risorgimento (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il colosso americano del caffè sbarca a Roma, con ben undici vetrine in viale dei Bastioni di Michelangelo, a Piazza Risorgimento. L'inaugurazione di Starbucks nella Capitale slittata di qualche mese è attesa per l'estate 2020. Offerte di lavoro aperte: le candidature riguardano due posizioni da responsabili. Leggi la notizia su fanpage

