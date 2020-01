Speed skating, Serena Pergher è quarta nella squadra mista della Team Sprint (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giornata che si è chiusa per quanto concerne le Olimpiadi Giovanili Invernali 2020 sull’ovale di ghiaccio svizzero a Losanna. Il programma dello Speed skating prevedeva le prove della Team Sprint con compagini miste, dove anche tre azzurri erano al via. La migliore è stata Serena Pergher che, in compagnia della rumena Ilka Fuzessy, dello spagnolo Nil Llop Izquierdo e del coreano Sukhoorn Yang, è giunta in quarta posizione (2’06″33). Il successo è andato alla formazione formata dalla giapponese Yukiko Yoshida, dal finlandese Sini Siro, dal russo Sergeev Alexander e dall’austriaco Ignaz Gswentner (2’04″10) che ha preceduto il Team 16 (2’05″92) e il Team 14 (2’05″96). Per quanto concerne Nicky Rosanelli (Team 11) e Katia Filippi (Team 12), i riscontri finali sono stati un settimo e un dodicesimo posto. CLICCA ... Leggi la notizia su oasport

